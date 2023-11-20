На месте работают экстренные службы.

В Киеве в многоквартирном доме взорвалась граната, погибли два человека. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

На странице полиции в социальной сети Facebook отмечается, что инцидент произошел в Днепровском районе столицы. Вечером мужчина сообщил правоохранителям, что услышал взрыв в соседней квартире. На место происшествия выехали полицейские и врачи.

Предварительно известно, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и женщина, которая находилась в доме. Еще один мужчина - брат погибшего, получил ранения, его госпитализировали врачи.

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Сейчас на месте взрыва работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и криминалисты.

Инциденты с гранатами: последние новости

В этом месяце сообщалось, что в Одесской области мужчина в военной форме взорвал гранату в машине водителя, вызвавшегося подвезти его. В полиции говорили, что мужчина требовал у него деньги.

Летом в Одессе пьяный мужчина бросил с балкона пиротехническую гранату в сторону детей. Он заявил полицейским, что шум мешал ему отдыхать. Мужчина говорит, что купил гранату через интернет.

А в Днепропетровской области мужчина, угрожая гранатой, взял заложницу в управлении пенсионного фонда.

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