Мужчина зашел в здание управления Пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу.

В городе Марганец Днепропетровской области в помещении админздания прогремел взрыв. На месте происшествия уже работает полиция.

Как сообщили в МВД, по предварительной информации, неизвестный мужчина взорвал боеприпас, в результате чего получил телесные повреждения. Другие люди не пострадали.

"Неизвестный мужчина зашел в здание Управления Пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас", - уточнили детали в МВД.

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Там добавили, что на место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. В ходе переговоров с полицейскими мужчина отпустил женщину, после чего взорвал боеприпас. "В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения. Полицейские на месте оказали ему домедицинскую помощь. Другие люди не пострадали", - уточняется в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются следственные действия. По указанному факту открыты два уголовных производства: по ч. 2 ст. 147 ("захват заложников") и ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса.

Инциденты с оружием

В Украине время от времени происходят инциденты с оружием. Так, в Днепре в съемной квартире на проспекте Гагарина полицейские задержали 32-летнего военнослужащего, которого разыскивали за кражу оружия. Задержание произошло после шести часов переговоров полиции с военным.

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