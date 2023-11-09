По данным полиции, по дороге злоумышленник требовал у водителя и пассажира деньги.

В Одесской области мужчина в военной форме взорвал гранату в салоне автомобиля, который подобрал его на трассе, ранен человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка Национальной полиции, происшествие случилось сегодня, 9 ноября. Злоумышленник задержан.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля подобрал на трассе мужчину в военной форме. Автостопщик попросил подвезти его, а по дороге потребовал у водителя и его пассажира деньги. Вместе с этим он достал гранату и выдернул чеку, после чего произошел взрыв, в результате которого ранение получил пассажир автомобиля. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Видео дня

Для его задержания правоохранители вводили специальную полицейскую операцию "Сирена". Сейчас с ним работают следователи. Устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.

В социальных сетях местные жители пишут, что событие произошло в населенном пункте Сергеевка Белгород-Днестровского района якобы во время ссоры в микроавтобусе из-за оплаты за проезд.

Гибель помощника Залужного в результате взрыва гранаты под Киевом

Вечером 6 ноября в селе Чайки Киевской области из-за взрыва гранаты погиб помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков, а его 13 летний сын был тяжело ранен.

Трагедия произошла в день рождения Частякова. Впоследствии стало известно, что граната была подарком от офицера из аппарата главнокомандующего ВСУ. Ему сообщено о подозрении.

По данным следствия, офицер получил без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет. Он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Это и был подарок Частякову по случаю дня рождения.

Вас также могут заинтересовать новости: