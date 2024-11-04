В результате аварии погибли два человека, узнали журналисты.

В понедельник, 4 ноября, в Голосеевском районе Киева произошло масштабное смертельное ДТП.

Утром на ул. Академика Заболотного, по предварительным сведениям, столкнулись четыре транспортных средства, в том числе грузовик и автобус, сообщила полиция Киева.

Правоохранители добавили, что известно об одной жертве - погиб один человек, а еще один - тяжело травмирован.

В полиции подчеркнули, что количество пострадавших уточняется:

"На место происшествия продолжают работать следователи по расследованию ДТП, патрульная полиция и медики. Информация будет обновлена".

В столице в результате аварии на Теремках погибли два человека, об этом каналу "Киев24" сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева. Журналисты узнали, что около 8 утра водитель автобуса не справился с управлением и протаранил несколько машин. "Влетел он в киоск на обочине", - отметили на канале.

После аварии было затруднено движение транспорта.

Важные новости - Киев в центре внимания

Киев сейчас очень часто оказывается под дроновыми ударами со стороны РФ. Российские беспилотники уже много раз ночью и утром били по столице Украины.

Украинские воины активно противостоят вражеским беспилотникам. В результате падения обломков есть последствия, в частности, 4 ноября возникли пожары, а 3 числа были повреждены здания института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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