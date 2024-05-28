Чаще всего в ДТП погибали из-за превышения безопасной скорости.

В январе-апреле 2024 года в Украине в результате ДТП погибло 813 и было травмировано 8155 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 6,3% – до 6475 случаев, сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные патрульной полиции.

Чаще всего в ДТП погибали из-за превышения безопасной скорости (430 человек). Второй причиной, по количеству погибших, является нарушение правил маневрирования (136 человек). На третьем месте этой печальной статистики – переход пешеходов в неустановленных местах (38 человек).

Самыми распространенными видами ДТП с погибшими и/или травмированными были:

Видео дня

столкновения – 2660 ед;

наезд на пешехода – 1862 ед;

наезд на препятствие – 858 ед;

опрокидывание ТС – 539 ед;

наезд на велосипедиста – 296 ед.

Авторынок Украины

В апреле граждане Украины приобрели более 5,3 тыс ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Специалисты напоминают, что в течение прошлого месяца свою первую регистрацию в стране прошли 19,8 тыс легковых автомобилей с пробегом. Таким образом, доля машин возрастом до 5 лет составила 27% от общего количества.

В апреле автомобили с бензиновыми двигателями охватили 36% рынка новых легковушек в ЕС, что делает их наиболее популярными из всех категорий. Впрочем, доля бензиновых авто уменьшается: по сравнению с прошлым годом она снизилась на 2 процентных пункта.

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