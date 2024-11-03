В частности в результате атаки пострадали корпуса и общежитие университета.

Российские оккупанты в ночь на 3 ноября в очередной раз атаковали Киев беспилотниками. В частности, в результате атаки от обломков БпЛА пострадали здания института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом сообщили на сайте Учебно-научного института международных отношений КНУТШ.

"Сегодня в результате вражеской атаки пострадал наш Институт. Учебный корпус и общежитие получили повреждения. Ближайшую неделю, с 4 по 8 ноября, все занятия переводятся в дистанционную форму", - написали в сообщении.

В то же время корреспондент "Украинской правды" сообщил, что в результате атаки также пострадал Институт журналистики университета. На сайте института отметили, что обучение с 4 по 9 ноября будет проходить в дистанционном формате.

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Кроме того, были повреждены гражданские объекты, магазины и бывший мотозавод.

"Возле зданий лежат стекла и электрический столб. На месте работают коммунальщики и полиция, а также студенты помогают убирать территорию", - добавили в "УП".

Атака РФ на Киев 3 ноября - что известно

Как писал УНИАН, российские оккупанты 3 ноября в очередной раз атаковали столицу ударными БпЛА. Из-за падения обломков "шахедов" были повреждены различные объекты в нескольких районах города. К счастью, пострадавших нет.

Также сообщалось, что во время атаки украинские нацгвардейцы сбили над Киевом российский дрон с помощью пулемета. Благодаря таким действиям военных вражеский БПЛА был уничтожен без человеческих жертв и разрушений.

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