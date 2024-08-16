Агенты ФСБ замыкались на оккупационное "министерство информационной политики".

В Херсоне задержали группу предателей, которые "сливали" данные о Силах обороны врагу, который находится на временно оккупированном левобережье региона.

Как сообщает СБУ, в Херсоне нейтрализовано агентурную группу ФСБ. В частности, в результате спецоперации в городе задержаны трое участников вражеской ячейки, которые действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на единого куратора из РФ. Им оказался россиянин Александр Костин - оккупационный "первый заместитель министра информационной политики" на временно захваченном левобережье Херсонщины.

Кроме функций рупора Кремля, захватническое учреждение пыталось выполнить задание ФСБ по созданию агентурных сетей в областном центре. Для этого Костин привлек двух своих подчиненных из оккупационной "мининформполитики", как резидентов (руководителей) агентурной сети.

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В ее состав они дистанционно завербовали трех упомянутых жителей Херсона. Один из них работал на агрессора еще во время оккупации города, а после освобождения общины - "залег на дно".

"По указанию резидентов агентурной группы фигуранты разведывали места базирования и перемещения Сил обороны на территории областного центра. Разведданные нужны были рашистам для подготовки ракетно-дронных ударов по локациям украинских защитников. Среди приоритетных целей врага были огневые позиции мобильных огневых групп ПВО, а также пункты базирования подразделений Службы безопасности, Национальной полиции и прокуратуры", - говорится в сообщении.

Также агенты шпионили за должностными лицами областной военной администрации. По данным украинской спецслужбы, полученную информацию ФСБ планировала использовать для запугивания представителей ОВА через личные угрозы физической расправы.

Как отмечается, фигуранты планировали привлечь максимальное количество "единомышленников" с правобережной части региона. Для этого они создали Телеграмм-канал, который функционировал якобы от имени пророссийского подполья в областном центре. Потенциальных участников администраторы вражеского интернет-ресурса призвали "сливать" туда координаты Сил обороны и персональную информацию об украинских защитниках.

В СБУ уверяют, что сорвала планы ФСБ.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерное оборудование с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи СБУ объявили им (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также говорится, что действия Костина заочно квалифицированы по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), а двум его сообщникам-резидентам ФСБ заочно сообщено о подозрении за государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц.

Как уточнили в Херсонской областной прокуратуре, сообщено о подозрении шести участникам агентурной сети РФ, среди них гражданин России - "первый заместитель министра" оккупационного "Министерства информационной политики Херсонской области". Трое из подозреваемых находились в Херсоне и выполняли роли информаторов.

СБУ задержала 18-летнего предателя из Киева

Напомним, СБУ задержала 18-летнего жителя Киева, который собирал для ФСБ РФ разведданные о Силах обороны Украины и критической инфраструктуре в столице и области. Злоумышленник пытался выявить места базирования авиации ВСУ, также его интересовали направления и интенсивность полетов воздушных судов украинских войск. Для сбора развединформации российский агент поселился на несколько дней в арендованной квартире вблизи местного аэродрома.

Вместе с этим фигурант разведывал геолокации комплексов противовоздушной обороны ВСУ и выяснял точность вражеских "прилетов" по энергообъектам. Задержали злоумышленника "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи энергогенерирующего предприятия в Киеве.

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