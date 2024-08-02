Участникам преступной группы грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Полиция задержала группу диверсантов, которые по заказу ФСБ, поджигали объекты "Укрзализныци" и автомобили.

Как сообщили в департаменте коммуникаций Национальной полиции, среди завербованных российской спецслужбой - четверо жителей Черниговской и Одесской областей. Подозреваемые совершали поджоги на железной дороге, пытаясь сорвать поставки техники и боеприпасов на фронт. Разоблачили группу поджигателей полицейские в сотрудничестве с работниками СБУ.

"Двух жителей Черниговщины полицейские задержали после поджога релейного шкафа и шкафа связи на железной дороге. Всего таким образом они пытались уничтожить четыре релейных шкафа", - говорится в сообщении.

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За совершение поджогов на железной дороге кураторы из РФ обещали фигурантам заработок. Следователи Службы безопасности Украины сообщили участникам группы о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

По информации местные медиа, черниговцев задержали в Одессе, где они проживали. Одному из подозреваемых 18 лет, другому - 22.

Деснянский районный суд г. Чернигова избрал им меру пресечения - содержание под стражей. Сотрудничество с враждебными спецслужбами молодые мужчины объяснили потребностью в средствах.

Кроме этого, двух участников группы подозревают в поджогах гражданского автомобиля Nissan Primera и Nissan Sunny на территории Одесской области. российские "работодатели" обещали за такие услуги щедрое вознаграждение.

Один из сожженных автомобилей находился в пользовании военнослужащего ВСУ. Другое авто, владелец которого умер, длительное время находилось на парковке. Чтобы "заработать" деньги, злоумышленники нанесли на машины белый крест, чтобы выдать за военный транспорт, и прислали фото российским заказчикам преступлений. После их согласования они сожгли автомобили и фиксировали свои преступные действия на видео, как подтверждающие материалы о поджогах.

По данному факту полиция Одесской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Следствие готовит материалы для сообщения двум фигурантам о подозрении.

Участникам преступной группы грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Поджоги по заказу российских спецслужб - что известно

В Одессе поймали 6 местных жителей, которые по заказу спецслужб РФ сожгли 15 автомобілей ВСУ - члены банды работали курьерами популярного сервиса доставки еды.

Все шесть фигурантов были "завязаны" на одного "куратора". Их задержание произошло вместе с полицией и СБУ.

По данным следствия, в одном из ТГ-каналов представитель страны-агрессора предложил подозреваемым подзаработать денег, на что те согласились. В частности, по заказу российского куратора они должны были поджигать военные автомобили в Одессе.

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