В Харьковской области в результате взрыва неустановленного предмета травмирован 9-летний мальчик.
Читайте такжеВо Львовской области 7-летняя девочка проглотила кусок проволоки вместе с тортомКак информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии в селе Коробочкино Чугуевского района поступило в милицию 30 октября в 10:00 от диспетчера ГСЧС.
На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что ребенок играл во дворе частного домовладения.
«Мальчик бросил неустановленный предмет в забор, в результате чего этот предмет взорвался», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок с рваными ранами щеки, голени, пальцев руки, а также с травматической ампутацией правой кисти доставлен в больницу.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Все обстоятельства устанавливаются.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), ст.166 ("злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство") и ч.2 ст.115 с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса.
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