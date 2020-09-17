В результате инцидента у одного полицейского телесные повреждения, у второго - сотрясение мозга.

В Харькове пьяные подростки подрались с патрульными, которых вызвали из-за неадекватного поведения юношей.

Как сообщает местное издание "АТН", конфликт произошел после того, как 17-18-летних ребят охранник аптеки на проспекте Тракторостроителей, не пустил внутрь из-за их вызывающего поведения.

После неудачной попытки, ребята начали цепляться к прохожим. Один из очевидцев вызвал полицейских.

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Они попытались прекратить их противоправные действия, в результате чего произошла драка. Они бросились на стражей порядка, правоохранители не били их, они только оборонялись, - заявила пресс-офицер Московского ОП Эвелина Черепахина.

По ее словам, в результате инцидента у одного полицейского телесные повреждения, у второго - сотрясение мозга.

Сейчас он находится в больнице. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное, - добавила Черепахина.

Местные называют район, где произошел инцидент "аллеей наркоманов" и стараются обойти стороной.

Уже сутра 16 сентября аптека закрыта. По факту нападения на копов открыли уголовное дело. Если вину парней докажут, им угрожает до 5 лет заключения.

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Автор: Наталия Печиборщ