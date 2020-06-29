Харьковчанин неделю скрывал трупы родителей и пытался покончить жизнь самоубийством

Мужчина выпил краску и настойку валерианы и порезал себе руки.

В Харькове мужчина неделю скрывал факт смерти родителей и пытался покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Нацполиции Харьковской области.

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Как отмечается, в полицию поступило обращение от мужчины, жителя многоэтажки на улице Зерновой. По словам заявителя, к нему зашел сосед и сообщил, что его родители умерли неделю назад и их тела до сих пор находятся в квартире. Мужчина также заявил, что намерен покончить жизнь самоубийством.

Полицейские обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки. Ему была вызвана скорая медицинская помощь. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода. Мужчина пояснил, что выпил краску и настойку валерианы. В настоящее время он госпитализирован в больницу.

По словам 56-летнего мужчины, его родители умерли 18 июня. Сын присыпал тела солью, чтобы не было запаха.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили два тела 83-летнего мужчины и 82-летней женщины.

Сейчас решается вопрос о квалификации происшествия. Все обстоятельства устанавливаются.

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