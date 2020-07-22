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Харьковская полиция разыскивает «минера» более 200 объектов

10:41, 22 июля 2020
Происшествия
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Полицейские осмотрели 208 объектов, эвакуировали 720 человек / фото УНИАН

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным ведомства, 21 июля на электронную почту полиции пришло письмо, в котором говорилось о закладке взрывчатки в гипермаркетах, торговых центрах, банках, отелях, зданиях железнодорожного и автовокзалов.

«Всего полицейские осмотрели 208 объектов, эвакуировали 720 людей. В ходе осмотра никаких взрывных устройств, либо опасных веществ правоохранители не обнаружили», - сказано в сообщении.

По информации собственных источников в полиции области, специалисты проверяли вышеуказанные объекты и прилегающую к ним территорию всю ночь.

Следователи решают вопрос о квалификации события и ищут автора письма.

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