Горловского ночного клуба больше нет из-за головотяпства, поделился журналист.

В захваченном городе Горловка Донецкой области исчез ночной клуб под названием "Бермуды", который принадлежал так называемому "депутату" самопровозглашенной "ДНР" Юрию Крикуленко.

Есть сведения, что в заведении проходило важное совещание, и "кто-то нарушил технику пожарной безопасности", поделился в Telegram экс-представитель Украины по Донбассу в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) в Минске, журналист Денис Казанский.

"В Горловке в результате головотяпства (небрежного и бестолкового ведения дела - Ред.) исчез ночной клуб "Бермуды", который принадлежал "депутату ДНР", местному криминальному авторитету Юрию Крикуленко по кличке "Беня", - отметил он.

Журналист также показал снимки разрушенного здания.

На фото видно, что в клубе был пожар.

Ранее стало известно, что украинские военные ликвидировали одиозную командиршу артиллерии "ДНР" Ольгу Качуру (позывной "Корса"). До 2014 года Качура служила в горловской милиции, а потом перешла на сторону боевиков.

Напомним, российские войска вторглись на часть Донбасса весной 2014 года и поддержали боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Горловка с апреля 2014-го находится под оккупацией.

Вас также могут заинтересовать новости: