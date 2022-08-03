Ранее в Украине ее заочно приговорили к 12 годам тюрьмы.

Вооруженные силы Украины ликвидировали одиозную командиршу артиллерии "ДНР" Ольгу Качуру (позывной "Корса").

О ликвидации "Корси" сообщают подконтрольные боевикам "ДНР" СМИ, а также гауляйтер оккупированной Горловки Иван Приходько.

До 2014 года "Корса" служила в милиции Горловки, а затем перешла на сторону оккупантов и присоединилась к формированиям боевика Игоря Безлера. "Корса" командовала дивизионом реактивных систем залпового огня "Град" и отдавала приказы о циничных и жестоких обстрелах Иловайска, Дебальцево, Углегорска, Мариновки, Авдеевки Донецкой области, что привело к массовой гибели людей.

В январе этого года украинский суд заочно осудил Качуру до 12 лет тюрьмы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Качура скрывалась от правосудия, ее объявили в розыск. Боевики молчат об обстоятельствах ликвидации жестокой "Корси".

Как сообщал УНИАН, ранее на Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду и ликвидировали 15 оккупантов, еще троих взяли в плен.

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