По оперативным данным, оружие было оставлено в здании в 2014 году во время оккупации Славянска.

В Славянске Донецкой области в заброшенном домовладении обнаружили схрон оружия и боеприпасов.

Читайте такжеНа Харьковщине обнаружили масштабный склад оружия и боеприпасов (видео)Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что на территории заброшенного домовладения, принадлежащего местному жителю, который находится в розыске за участие в не предусмотренном законом вооруженном формировании, обнаружен схрон боеприпасов.

По оперативным данным, оружие было оставлено в здании в 2014 году во время оккупации Славянска.

В ходе санкционированного обыска в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") в помещении обнаружены и изъяты: 1 килограмм тротила, 2 электродетонатора, 9 запалов МД-5М, две малые прилипающие мины, кумулятивный заряд «Планка», противопехотная мина, противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения, 3 РГД-5, 1 реактивная противотанковая граната РПГ-26, 6 гранатометных выстрелов, реактивный осветительный патрон РОП-40, около 1000 патронов различных калибров, а также карта-схема Славянска и Краматорска с изображением объектов критической инфраструктуры Донбасса.

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Автор: Светлана Макринская