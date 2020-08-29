В полиции рассматривают версию неосторожного обращения с боеприпасами.

В Днепре сегодня в собственном автомобиле подорвался 71-летний мужчина.

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Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, взрыв произошел в 10:20 в припаркованном автомобиле возле одного из рынков в Шевченковском районе города. Незадолго до этого в него сел водитель.

Пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

В полиции рассматривают версию неосторожного обращения с боеприпасами.

«На место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, спасатели и работники взрывотехнической службы. С места происшествия правоохранители изъяли фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. Согласно предварительным выводам экспертов, могла взорваться граната Ф-1», - говорится в сообщении.

Личность потерпевшего установлена. Это житель Солонянского района. Другие лица и припаркованные рядом автомобили не пострадали.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 264 Уголовного кодекса ("небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов").

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Автор: Тамара Отовская