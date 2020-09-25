Спецназовцы изъяли у задержанных похищенные кассеты с деньгами, оружие и другие вещественные доказательства.

В Днепропетровской области полицейские задержали четырех мужчин, которые подорвали банкомат и похитили почти 1 млн грн.

Читайте такжеОсторожнее с банкоматами: банда обворовывала украинцев, создавая "клоны" банковских картОб этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, полицейским Днепропетровской области от коллег из Сумской области поступила оперативная информация, что группа лиц готовится к подрыву банкомата в Новомосковском районе.

Отмечается, что полицейские задержали четырех мужчин сразу после совершения преступления.

«Во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД. Заблокировав автомобиль беглецов, полиция задержала всех четверых участников преступления», - говорится в сообщении.

Во время осмотра авто Opel Omega оперативники изъяли похищенные из банкомата кассеты с суммой около 1 млн грн, оружие и другие вещественные доказательства.

Также правоохранители установили, что задержанные приехали в область на двух автомобилях. После подрыва банкомата, они оставили автомобиль «БМВ» в поселке вблизи места преступления, а на втором пытались скрыться.

Задержанными оказались трое жителей г. Сумы и житель Каменского района Днепропетровской области в возрасте от 34 до 49 лет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса ("кража"). Задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

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Автор: Светлана Макринская