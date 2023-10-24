Полиция нашла и изъяла арсенал оружия и 14 кг наркотиков.

В Черниговской области во время обыска в доме подозреваемого в одной из приграничных общин полицейские обнаружили три тайника с автоматами, пистолетом-пулеметом и гранатами и 14 кг наркотиков.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, оружие и наркотики были закопаны в землю в металлических кадках. Полиция вышли на след 40-летнего уроженца Крыма, который разыскивался по подозрению в наркоторговле. "Во время обыска в помещении задержанного полицейские обнаружили и изъяли арсенал оружия, а именно: автомат и три магазина к нему, автомат с признаками переделки с устройством для бесшумной стрельбы и магазин к нему, 20 гранат" Ф-1", пистолет-пулемет, более 200 патронов", - уточнили в полиции.

Кроме этого, правоохранители изъяли наркотическое вещество (конопля), которое было высушено и расфасовано в 21 полиэтиленовый пакет весом 600-700 граммов каждый. Всего полиция изъяла и направила на проведение экспертиз более 14 кг наркотиков.

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Следователи полиции расследуют производства по нескольким уголовным статьям. В частности, по ч. 2 ст. 310; ч. 3 ст. 307 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное выращивание конопли"; "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"; "незаконное обращение с оружием").

Предусмотренное законом наказание по тяжелейшей из статей предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступлений. Досудебное расследование продолжается.

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На границе при въезде в Украину задержали мужчину, который в собственном желудке перевозил кокаин из Латинской Америки. Как сообщает СБУ, один из латиноамериканских наркокартелей попытался наладить международный канал контрабанды кокаина в Украину.

"Для скрытой перевозки" товара "через границу злоумышленники упаковывали его в специальные капсулы, а затем их глотали. За один раз наркокурьер мог переправить в собственном желудке до полкилограмма кокаина на почти 3,5 млн в гривневом эквиваленте", - рассказали в СБУ.

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