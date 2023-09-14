В автомобиле нашли кучу гранат, мины, тротиловые шашки и другие опасные предметы.

В Одессе полицейские случайно нашли полную машину взрывчатки, которую транспортировал местный житель. Как сообщает региональный главк Национальной полиции, инцидент произошел в вечернее время в Хаджибейском районе областного центра.

Правоохранители остановили автомобиль за нарушение Правил дорожного движения. Патрульные заподозрили, что мужчина нетрезв, но от прохождения соответствующей проверки нарушитель отказался.

"Во время составления относительно нетрезвого водителя протокола за отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в его транспортном средстве полицейские заметили предмет, похожий на противопехотную мину. На место была вызвана следственно-оперативная группа", - рассказали в полиции.

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Отмечается, что работники территориального подразделения полиции, с участием специалистов-взрывотехников, в ходе осмотра автомобиля обнаружили 12 различных гранат с запалами и без, 11 тротиловых шашек, сигнальную и противопехотную мины, три отрезка огнепроводного шнура и зажигательную трубку. Все изъятые предметы следователи направили на экспертизу.

По предварительным данным, весь этот арсенал 34-летний мужчина приобрел незаконно и хранил в собственном автомобиле. Фигуранта задержали в процессуальном порядке и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас полицейские будут устанавливать происхождение и цель хранения указанного арсенала.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе осужден бывший спасатель и его сообщники, которые по заказу устраивали поджоги имущества. Главный фигурант-сотрудник одного из подразделений регионального главка ГСЧС в Днепропетровской области. Именно он создал и возглавил организованную группу, которая получала заказы на поджоги элитных иномарок. В результате поджогов машины полностью уничтожены, их владельцы понесли убытки на 1,8 млн гривень.

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