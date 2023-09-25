Маршрут контрабандного канала пролегал транзитом через несколько европейских стран и заканчивался в Одессе.

На границе при въезде в Украину задержали мужчину, который в собственном желудке перевозил кокаин из Латинской Америки. Как сообщает СБУ, один из латиноамериканских наркокартелей попытался наладить международный канал контрабанды кокаина в Украину.

"Для скрытой перевозки "товара" через границу злоумышленники упаковывали его в специальные капсулы, а затем их глотали. За один раз наркокурьер мог переправить в собственном желудке до полкилограмма кокаина на почти 3,5 млн в гривневом эквиваленте", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что маршрут контрабандного канала пролегал транзитом через несколько европейских стран. Затем наркотики завозили в Одессу для дальнейшего сбыта.

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По имеющимся данным, нелегальный бизнес позволял его участникам систематически получать миллионные "прибыли". "Бизнес" организовала представительница криминалитета Сумщины вместе с сообщником, который уехал в одну из стран Латинской Америки. Там мужчина наладил связи с местными наркоторговцами, у которых покупал кокаин и переправлял своим сообщникам в Украину.

Житель Одессы получал контрабандный "товар" и в дальнейшем подыскивал наркодилеров. Для перевозки наркотиков из-за рубежа фигуранты регулярно привлекали наркокурьеров, которые получали свой "процент" из каждой партии "товара". Таких "перевозчиков" подыскивали среди лиц, освобождавшихся от призыва и могли свободно пересекать границу.

В результате оперативных действий сотрудники СБУ задержали на таможенном посту одного из участников наркогруппировки, который в себе и в собственных вещах пытался завезти в Украину почти полкилограмма кокаина. После этого были задержаны еще двое фигурантов - организатор наркотрафика и ее сообщник-одессит, которые готовились его "встретить".

Во время обысков у злоумышленников изъяты мобильные телефоны и другие доказательства преступной деятельности. Сейчас следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств по предварительному сговору группой лиц).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности поставщика иностранных наркотиков, который скрывается за границей. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Другие новости о борьбе за наркоторговлю

Как писал УНИАН, во Львове задержан бывший полицейский, который хотел продать более трех килограммов кокаина за 135 тысяч долларов. По данным следствия, задержанный был участником наркогруппировки, которая нелегально завозила в Украину эквадорский кокаин из стран Европы. Фигурант - 42-летний житель Львовщины, который до 2021 года проходил службу в должности участкового офицера полиции.

Также мы рассказывали, что россиянин испугался личного досмотра в аэропорту Шереметьево, проглотил целый зиплок с кокаином и умер. 40-летний Дмитрий должен был вылететь в Стамбул, но рейс сразу не задался - его остановили на досмотре.

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