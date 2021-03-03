По предварительным данным, работник лицея после вечерней проверки нанес удар кулаком 17-летнему парню.

В Чернигове полиция расследует обстоятельства избиения лицеиста помощником воспитателя, после чего 17-летнего парня прооперировали.

Читайте такжеЖесткое избиение школьницы в Кривом Роге: стали известны подробности инцидентаКак сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской областной прокуратуры, по факту нанесения телесных повреждений лицеисту открыто уголовное производство.

«При процессуальном руководстве Черниговской местной прокуратуры проводится расследование в уголовном производстве, начатом по факту нанесения телесных повреждений воспитаннику Черниговского лицея с усиленной физической подготовкой (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, работник лицея (помощник воспитателя) после вечерней проверки нанес удар кулаком 17-летнему парню. Через несколько дней несовершеннолетнего госпитализировали и прооперировали, удалив поврежденный орган (селезенку).

Факт избиения произошел на прошлой неделе, в полицию мать пострадавшего обратилась вчера уже после операции сына.

Обстоятельства инцидента выясняют следователи полиции.

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Автор: Ирина Синельник