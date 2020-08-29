В Борисполе похитили ребенка / Фото expressoilustrado.com.br
В Борисполе Киевской области на автозаправочной станции похитили ребенка - пятилетнюю девочку.
Правоохранителям сообщили об инциденте на улице Лютневой, 1, в 20:10, сообщили в сообществе "Киев Оперативный".
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Девочку 2015 года рождения якобы похитили на автомобиле KIA. В Киевской области был введен план "Перехват" по розыску ребенка и задержанию автомобиля.
За несколько часов ребенка удалось найти, а похитителя задержали. Сейчас с ним работают правоохранители.
5-летнего ребенка похитили в Борисполе / Фото kyivoperativ.info
Похитителя поймали / фото kyivoperativ.info
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