За несколько часов ребенка удалось найти, а похитителя задержали. Сейчас с ним работают правоохранители.

В Борисполе Киевской области на автозаправочной станции похитили ребенка - пятилетнюю девочку.

Правоохранителям сообщили об инциденте на улице Лютневой, 1, в 20:10, сообщили в сообществе "Киев Оперативный".

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Девочку 2015 года рождения якобы похитили на автомобиле KIA. В Киевской области был введен план "Перехват" по розыску ребенка и задержанию автомобиля.

За несколько часов ребенка удалось найти, а похитителя задержали. Сейчас с ним работают правоохранители.

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Автор: Наталия Печиборщ