После огласки видео удалили.

Во Львове женщина справила нужду под памятник украинскому деятелю Степану Бандере, видеоряд сопроводили песней "Батько наш – Бандера".

Как свидетельствуют отснятые кадры, инцидент, вероятно, произошел еще в прошлом году, однако видео появилось в Facebook только в январе на странице пользователя Александра Андрияша.

Мужчина запостил видео со страницы пользовательницы Натальи Деревянко на Vimeo с подписью: "Красная моча атакует проводника украинского народа (невероятное осквернение)".

На ролике женщина демонстративно снимает нижнее белье, садится у памятника и справляет нужду. Все это время на фоне играет мелодия "Батько наш – Бандера".

После огласки видео с ресурса удалили, а сама фигурантка скандала просмотр своих страниц ограничила.

В своем профиле в Facebook Деревянко распространила фотосъемку с группой "Воины добра и света", участники которой известны своими неоднозначными провокационными акциями. Один из членов организации пробовал на камеру "сдвинуть с места" памятник Бандеры.

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