На Львовщине произошло ДТП с участием 17-летнего водителя автомобиля BMW, госпитализированы два человека.
Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, авария произошла в среду вечером, 29 декабря, в 18:45 на улице Львовской в Червонограде.
По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля BMW, 17-летний местный житель, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "БАЗ", которым управлял 43-летний житель Сокаля. Кроме того, установлено, что водитель легковушки никогда не получал водительское удостоверение.
Отмечается, что в результате ДТП водитель BMW и 41-летняя пассажирка автобуса, местная жительница, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.
Читайте такжеНа Львовщине спасатели вытащили из сугробов пассажирские автобусыПо факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, вечером 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. В городе 16-летний водитель за рулем авто Infiniti пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и ул. Одесская на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.
В результате аварии погиб водитель Chevrolet, и пострадали трое пассажиров Infiniti – двое юношей в возрасте 19 лет и 16-летняя девушка, их доставили в больницу с тяжелыми травмами.