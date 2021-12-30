ДТП во Львовской области произошло в среду вечером.

На Львовщине произошло ДТП с участием 17-летнего водителя автомобиля BMW, госпитализированы два человека.

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, авария произошла в среду вечером, 29 декабря, в 18:45 на улице Львовской в Червонограде.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля BMW, 17-летний местный житель, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "БАЗ", которым управлял 43-летний житель Сокаля. Кроме того, установлено, что водитель легковушки никогда не получал водительское удостоверение.

Отмечается, что в результате ДТП водитель BMW и 41-летняя пассажирка автобуса, местная жительница, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Читайте такжеНа Львовщине спасатели вытащили из сугробов пассажирские автобусыПо факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, вечером 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. В городе 16-летний водитель за рулем авто Infiniti пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и ул. Одесская на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.

В результате аварии погиб водитель Chevrolet, и пострадали трое пассажиров Infiniti – двое юношей в возрасте 19 лет и 16-летняя девушка, их доставили в больницу с тяжелыми травмами.

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