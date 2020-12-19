В Киеве на Софийской площади сразу после торжественного зажжения главной елки страны, вспыхнуло украшение возле новогоднего дерева. Возгорание оперативно ликвидировали.
Читайте такжеПод Херсоном во время открытия сгорела главная елка: люди смеялись и фотографировали (видео)Об этом сообщает ТСН.uа.
В частности, сразу после праздничного зажжения главной елки люди начали запускать фейерверки. В связи с этим, загорелся, по одной информации, дождик на елке, а потом перестала светиться часть гирлянд, которые шли к елке.
По другой информации, огонь охватил украшение на конструкции прямо возле елки.
Спасатели оперативно среагировали и потушили огонь. Никто не пострадал.
Что этому предшествовало
- В Киеве на Софийской площади состоялась церемония зажжения огней на главной елке страны.
- В связи с карантином торжества проходят без традиционного парада и концерта.
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