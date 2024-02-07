Двое нарушителей-"рецидивисты" заплатили за "путешествие" по 3.5 тысячи долларов.

Наряд Подольского пограничного отряда с помощью дрона с тепловизором обнаружил мужчин, которые двигались в сторону государственной границы.

"Нарушителей догнали и задержали. Как выяснилось, задержанные уже не впервые попадают в руки охранников госрубежа. Так, 24-летнего жителя Запорожской области пограничники остановили во второй раз. А 44-летний харьковчанин уже четвертый раз в течение месяца пытался вне пунктов пропуска нелегально попасть за пределы Украины", - сообщили в Южном региональном управлении ГПСУ.

Говорится, что мужчины заплатили по 3,5 тыс. долларов с каждого, воспользовались интернет-услугой по навигации беспрепятственного маршрута в соседнюю страну.

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"В отношении беглецов, как и в предыдущие разы составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд", - уверяют в управлении.

Другие инциденты

Как сообщал УНИАН, в Одесской области сторонница "русского мира" вместе с сообщниками организовала канал для выезда за границу мужчин призывного возраста. Дельцы переправляли " клиентов "в иностранные медицинские учреждения под видом" сопровождения " людей с инвалидностью.

Для совершения поездки за границу злоумышленники выделяли специальное авто с водителем. На самом деле инвалиды были подставными. После пересечения государственной границы они вместе с перевозчиками возвращались в Украину. Установлено, что одна из организаторок сделок является пылкой сторонницей рашизма. Свои прокремлевские взгляды и лестные комментарии о военных преступлениях РФ она неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "Одноклассники".

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