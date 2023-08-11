Для побега задействовали подставных инвалидов, которые возвращались в Украину.

В Одесской области сторонница "русского мира" вместе с сообщниками организовала канал для выезда из Украины мужчин призывного возраста.

Как сообщили в областном управлении СБУ, задержаны дельцы, которые переправляли "клиентов" в иностранные медицинские учреждения под видом "сопровождения" людей с инвалидностью.

Отмечается, что для осуществления поездки за границу злоумышленники выделяли специальное авто с водителем.

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Однако, на самом деле, инвалиды были подставными. После пересечения государственной границы они вместе с перевозчиками возвращались в Украину. В то же время сами уклонисты оставались за пределами нашего государства.

"Кроме того, в ходе расследования было установлено, что одна из организаторов схемы является пылкой сторонницей рашизма. Свои прокремлевские взгляды и лестные комментарии о военных преступлениях РФ она неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "Одноклассники", - рассказали в управлении.

В Одесской области действовала еще одна "сеть". В частности, участники этой преступной группы переправляли своих клиентов за границу через заблаговременно подготовленные "лесные тропы" вне контрольно-пропускных пунктов.

"А в Ивано-Франковской области на организации канала нелегальной миграции разоблачена группа, в которую входило трое дельцов - медработница, ее родственник и бывшая руководительница одного из отделов Калушского горсовета. Они продавали потенциальным призывникам фиктивные медицинские справки о наличии группы инвалидности. Затем уклонисты использовали подделку для выезда за границу", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, стоимость "услуг" во всех схемах составляла от 2,5 до 5 тысяч долларов. Сумма зависела от способа и срочности выезда.

Коррупция на выезде за границу

Как сообщал УНИАН, задержан начальник одного из управлений штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации. Он вступил в сговор с некоторыми работниками центров комплектования и социальной поддержки на территории Киева, и вместе с ними способствовал выезду за границу мужчин призывного возраста.

В частности, чиновник встретился со своим знакомым, который сообщил, что ему вместе с партнером очень нужно за границу. Они хотели уехать якобы для обсуждения вопроса получения волонтерской помощи от контрагентов в Объединенных Арабских Эмиратах. Цена "услуги" составляла 10 тысяч долларов США с клиента.

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