Проживание с лицами пожилого возраста, нуждающимися в уходе, не спасает от мобилизации.

Суд в Тернопольской области признал виновным 40-летнего местного жителя в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и наказал его за это лишением свободы сроком на три года и два месяца.

Как говорится в материалах судебного реестра, в начале марта 2023 года обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. После этого ему вручили две повестки, которые мужчина проигнорировал.

В суде обвиняемый пояснил, что у него есть 81-летняя бабушка, которую он ухаживает и не на кого ее оставить. Он планировал официально оформить уход за пожилой женщиной, но в процессе сбора документов получил боевые повестки. Также обвиняемый убеждал, что не игнорировал повестки, а якобы не явился в пункт сбора из-за того, что у бабушки повысилось давление, поэтому он остался с ней.

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В последующие дни военнообязанный продолжил сбор документов, но в оформлении ухода ему отказали из-за того, что комиссию не впустили в жилье, в котором живут внук и бабушка.

Обвиняемый убеждал суд: уже пять лет, как бабушка не выходит на улицу; ее не на кого оставить. Родной брат обвиняемого служит в армии, а сын бабушки проживает в городе Бучач отдельно от нее.

Однако выяснилось, что обвиняемый не обращался с заявлениями об отсрочке прохождения военной службы в ВСУ, а Бучацкий городской совет на запрос полиции проинформировал, что военнообязанный не оформлял никаких документов по уходу за 81-летней бабушкой.

"Сам по себе факт проживания с лицом пожилого возраста, нуждающимся в постороннем уходе не является основанием считать, что обвиняемый имел право на отсрочку от призыва по мобилизации в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", – говорится в приговоре.

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Во время действия военного положения в стране вводится комендантский час, во время которого граждане не могут находится на улицах без наличия специальных разрешений. Также действует ряд ограничений для граждан государства, в частности, ограничение на выезд за границу, на проведение демонстраций.

Сообщалось, что в Украине хотят ввести изменения в процессе мобилизации, в частности, снизить мобилизационный возраст. Законопроект, в котором прописаны изменения, правительство уже подало в Раду

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