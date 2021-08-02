По словам очевидцев, машинист поезда не успел вовремя затормозить, поскольку в последний момент увидел, что мотоциклист пересекает пути.

В Черновицкой области погиб водитель мотоцикла, который пересекал железнодорожные пути и попал под поезд.

Как сообщили медики, находившиеся на месте происшествия, трагическая авария произошла вечером 1 августа в поселке Лужаны Черновицкого района.

По информации очевидцев, мотоциклист пытался пересечь пути, когда дорога уже была перекрыта шлагбаумом. Однако мужчина не успел этого сделать и попал под локомотив пассажирского поезда "Львов - Черновцы". Машинист поезда в последний момент увидел, что мотоциклист пересекает пути, поэтому не успел вовремя затормозить.

Читайте такжеПоезда "Укрзализныци" опаздывают из-за непогоды: полный список задержекМедики, прибывшие на место аварии, констатировали смерть мужчины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции, погибшим оказался житель соседнего села Шипинцы, 1996 года рождения.

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Автор: Николай Кобылюк