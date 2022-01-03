Только в одном районе горючим веществом облиты 2,5 тыс. сосен и елок.

В Одессе продавцы облили соляркой тысячи хвойных деревьев, которые не смогли продать до Нового года.

Об этом журналистам сообщили в Суворовской райадминистрации Одесского городского совета.

Отмечается, что коммунальщики убрали более 2,5 тыс. брошенных елок и сосен с улиц Бочарова, Высоцкого, Заболотного, Марсельской и Семена Палия.

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"Все деревья вывезены на свалку, поскольку использовать их на корм животным нельзя. Перед тем как бросить елки, продавцы полили их соляркой. Трудно объяснить такие действия, но, очевидно, руководствовались целью – чтобы деревья не достались никому", - рассказали в райадминистрации.

Для уборки деревьев были задействованы мусоровозы, тракторы, грузовые машины.

Облиты ли горючим веществом брошенные елки и сосны в других районах Одессы, пока не известно.

Как сообщал УНИАН, в Одессе предприниматели оставили на улицах более 5 тыс. хвойных деревьев, которые люди не раскупили до Нового года. Предполагалось, что выброшенные елки и сосны пойдут на корм животным и на удобрения.

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