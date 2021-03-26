В Харькове полиция устанавливает обстоятельства смерти младенца, останки которого обнаружили в парке недалеко от территории одной из городских больниц.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила от прохожего 26 марта около 12:45.
«Мужчина, направляясь через парк, увидел на земле тело ребенка, которое было присыпано листвой, и сразу вызвал полицию», - говорится в сообщении.
Отмечается, что при осмотре места происшествия эксперты пришли к предварительным выводам, что это тело младенца. В связи с тем, что ребенок умер, вероятно, несколько месяцев назад, определить причины смерти по наружному осмотру невозможно.
«Тело было обнаружено в 50 метрах от здания одной из городских больниц, где есть гинекологическое отделение. Сейчас полицейские опрашивают персонал медицинского учреждения, проверяют документацию и учеты рожениц», - добавили в ведомстве.
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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время проводятся следственные действия. Полиция принимает комплекс необходимых мер для установления лиц, причастных к преступлению.
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