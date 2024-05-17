В четверг, 16 мая, в Каневе начальник Второго отдела Черкасского ТЦК и СП подполковник Роман Богдан пришел познакомиться с депутатами городского совета и вручил им повестки.
Видео из сессионного зала появилось в местных пабликах. По словам руководителя местного ТЦК, в адрес горсовета ранее направили распоряжение о том, что некоторые депутаты проигнорировали оповещения.
"На городской совет было направлено распоряжение об оповещении депутатов, но есть лица, которые проигнорировали это распоряжение. А есть лица, которые пришли в военкомат и прошли ВВК. Так что ответственными лицами сейчас будут вручены повестки нашим уважаемым депутатам", - сказал Богдан.
В общем, повестки получили шесть депутатов городского совета.
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Как сообщал УНИАН, в субботу, 18 мая, Центры предоставления административных услуг будут принимать военнообязанных. В частности, можно будет обновить данные.
Человек должен прийти с документом, удостоверяющим личность, иметь при себе военный билет или приписное удостоверение, и потом будут обновляться данные.