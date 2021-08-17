У здания Министерства внутренних дел на акцию вышли несколько десятков представителей СМИ.

Журналисты требуют от полиции найти и привлечь к ответственности виновных за нападения на представителей прессы.

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания Министерства внутренних дел на акцию вышли несколько десятков представителей СМИ.

Они заявляют, что полиция неохотно расследует дела о нападении на журналистов со стороны правоохранителей, так же как и Государственное бюро расследований и Служба безопасности.

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Во время акции между ее участниками и пресс-секретарем МВД Артемом Шевченко возникла горячая дискуссия на повышенных тонах по поводу того, что представители медиа обвинили полицию в покрывательстве своих представителей, которые во время массовых акций совершали неправомерные действия в отношении журналистов. Прежде всего речь идет о фотокорреспондентах и операторах, которые чаще всего оказываются в самом центре противостояний во время уличных акций.

Также представители СМИ заявляют, что часто полиция демонстрирует бездействие, когда видит нападение на представителей прессы.

Спикер МВД все это отрицает. Вместо этого он посоветовал журналистам и фотокорреспондентам, операторам остерегаться, чтобы не попасть в центр противостояния между полицейскими и гражданами, когда это противостояние перестает быть мирным и превращается в физическое столкновение.

На акции фотокорреспонденты рассказали свои истории о том, как в последние лет 5 по отношению к ним полицейские незаконно применяли газовые баллончики, физическую силу, и что почти все нападавшие в погонах остались безнаказанными, а во многих случаях даже не были установлены полицейские, совершившие подобные неправомерные действия.

На акции выступил и пострадавший от действий "титушек" 14 августа во время акции "Национального корпуса" фотокорреспондент одного из Интернет-изданий Александр Кужельный.

Он рассказал о том, что когда на него напали молодые люди и начали его бить в центре Киева возле Мариинского парка, мимо проезжал микроавтобус с полицейскими, и он начал кричать о помощи, однако полиция проехала, не остановившись.

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Автор: Дмитрий Хилюк