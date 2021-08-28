Сотни полицейских следили за порядком.

В центре Одессы прошла публичная акция представителей ЛГБТ и людей, которые их поддерживают. Одновременно прошла акция сторонников традиционных семейных ценностей.

Как передает корреспондент УНИАН, вначале около 200 человек – представители ЛГБТ и люди, пришедшие их поддержать, - собрались возле колоннады Воронцовского дворца. Они повесили на нее большой радужный баннер и установили рядом большое сердце, украшенное разноцветными лентами. В ходе митинга, который проходил в формате открытого микрофона, участники акции делились своими историями.

Затем люди выстроились в колонну и прошли колонной по Приморскому бульвару. После завершения шествия сторонников ЛГБТ быстро развезли автобусами.

Читайте такжеВ Одессе на мужчину напали из-за радужной банданыВ это же время возле мэрии, на Думской площади, собрались сторонники традиционных семейных ценностей, в частности представители организации "Традиция и порядок".

Представители организации являются оппонентами ЛГБТ-сообщества. Они выступают за традиционные семейные ценности. Они организовали свое шествие в один день с ЛГБТ-сообществом, чтобы донести свою точку зрения о важности сохранения традиций и семейных ценностей в украинских семьях.

Участники демонстрации несли баннеры с перечеркнутым радужным флагом, который является символикой ЛГБТ-сообщества. На баннерах на английском языке было написано, что "ЛГБТ здесь не рады", а также плакаты с надписями: "Папа, мама, я - традиционная православная семья".

Также на акциях присутствовали сотни правоохранителей, которые следили за ситуацией, чтобы не допустить столкновений между представителями разных взглядов.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе задержали группу людей, собиравших на пляже "Аркадия" подписи против мероприятия ЛГБТ- сообщества.

Автор: Лариса Козовая