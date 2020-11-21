Возле дома четверо пьяных злоумышленников спровоцировали с ними конфликт и начали бить.

В Одессе правоохранители задержали четырех мужчин за разбойное нападение на офицера полиции и его 17-летнего брата.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел около полуночи в Суворовском районе Одессы - на ул. Николаевская дорога.

Отмечается, что полицейский возвращался домой со своим 17-летним братом. Возле дома четверо пьяных злоумышленников спровоцировали с ними конфликт и начали бить.

В главке утверждают, что полицейский пытался предотвратить нападение и представился, однако злоумышленники проявили еще большую агрессию. Поэтому он, защищаясь, несколько раз выстрелил из своего травматического пистолета. В результате двое нападавших получили непроникающие ранения.

«После осмотра врачей медицинская помощь им не понадобилась... При этом 25-летний полицейский от полученных травм несколько раз терял сознание», - рассказали в главке.

В полиции акцентируют на том, что злоумышленники перестали бить потерпевших только тогда, когда увидели автомобиль патрульной полиции.

Они успели снять с избитого несовершеннолетнего верхнюю одежду и обувь, забрали у полицейского пистолет и бросились бежать.

Читайте такжеНа Николаевщине два подростка забили мужчину до смерти

Трех злоумышленников полицейские задержали очень быстро, местонахождение четвертого было установлено через несколько часов. Все они - жители Одессы в возрасте от 26-ти до 28-ми лет. Они задержаны на основании ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Пострадавших доставили в больницу. Работник полиции госпитализирован с черепно-мозговой травмой, лечение проходит также его брат.

Также по данному факту руководство Главного управления Национальной полиции в Одесской области назначило служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям пострадавшего полицейского.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая