Блогерша также ответила, действительно ли в ее жизни появился другой мужчина.

Экс-супруга украинского певца и победителя украинских талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Романа Сасанчина - Иванна - рассказала о причине их развода.

По ее словам, на решение завершить отношения с артистом повлияли его определенные "поступки".

"Моя любовь к нему была сильной, но произошли поступки, из-за которых она угасла. Выносить причину я не буду, потому что не хочу, чтобы это когда-то увидела дочь Элиза", - отметила Иванна в своем Instagram.

Она также добавила, что считает Романа лучшим отцом для дочери и хочет, чтобы девочка росла счастливой.

"Одно скажу - он лучший папа для своей дочери. Верю, что мы найдем силы сделать все, чтобы она была счастлива, а это уже вопрос времени", - подчеркнула блогерша.

Она также отреагировала на предположение бывшего, что якобы она встретила другого мужчину.

"Это только его мнение и он имеет на него право. Я перед ним была честной до последнего. Он это знает", - сказала Иванна.

К слову, пара была в отношениях около шести лет. Официально Роман и Иванна стали мужем и женой в 2021 году. У них родилась общая дочь Элизабет, которой сейчас три года.

Напомним, ранее Роман Сасанчин рассказал о своем состоянии после расставания с женой.

