Виктория также вспомнила, как ездила к возлюбленному на фронт.

Звезда сериалов "Жены на тропе войны", "Голова", "Майор и магия" и других киноработ Виктория Билан-Ращук, которая недавно родила второго ребенка, рассказала, как восприняла решение мужа пойти на фронт.

Не секрет, что еще в начале полномасштабной войны ее возлюбленный Владимир Ращук захотел стать на защиту Украины. Тогда же и сама актриса записалась работать в штаб.

"Когда началось вторжение, мы жили в Вышгороде. Все происходило прямо за нашими окнами: над Киевским водохранилищем сбили несколько вертолетов, проносились самолеты, все гудело и дрожало. Я проснулась от взрывов и, конечно, сразу начала будить Володю. Потом дочь залетела в комнату с криком: "Что это такое?" Говорю: "Началась война". Было страшно... Володя ушел на войну, а я провела дочь к родственникам в Калуш. Потом тоже подписала контракт и стала работать в штабе. Он ушел добровольцем 24 февраля, а я - 28", - вспомнила Виктория в интервью OBOZ.UA.

Видео дня

Женщина добавила, что сначала ей предложили работать на медицинском направлении, потом на кухне, однако, позже она все же решила поехать к Владимиру в Северодонецк. О той поездке и волнении за мужа она рассказала так:

"Приехала ночью к нему на "ноль". Он сказал: "Чтобы я тебя здесь больше не видел! Езжай домой, в штабе работы полно, еще и за тебя буду переживать". Как я его отпускала на фронт? Конечно, плакала. Чувствовала страх, невыносимую боль, отчаяние, были ночи совсем без сна. Я постоянно чувствовала, когда у них был бой, когда ему было тяжело. Внутри начиналось что-то очень горячее - до тошноты, до страха, такая тревога, которую невозможно перебить ничем".

Напомним, ранее Виктория Билан-Ращук рассказала о травле на съемках из-за просьбы говорить на украинском языке.

Вас также могут заинтересовать новости: