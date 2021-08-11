Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

В центре Киева на бульваре Леси Украинки мужчина с охраной напал на инспектора по парковке.

Инцидент произошел днем 11 августа, сообщается на Facebook-странице сообщества "Киев Оперативный".

Отмечается, что в драку полез владелец сети оружейных магазинов "Ибис".

Все началось с того, что инспектор по парковке обнаружил, что кто-то выкрутил антипарковочные столбики на пешеходной зоне. Чтобы заменить их, инспектор вызвал на место работников ДЭУ (Дорожного управления).

"В это время из "Ибиса" выбежал владелец BMW, он же владелец сети магазинов "Ибис", и начал биться с инспектором. Чуть позже к нему присоединились и охранники магазина, которые решили задуть инспектора газовым баллончиком", – говорится в сообщении.

Обстоятельство произошедшего расследует полиция. Вместе с тем официальной информации о драке нет.

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Автор: Катерина Шварц