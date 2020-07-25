Избиение бойца "Азова": подозреваемому избрали меру пресечения

В настоящее время состояние здоровья пострадавшего остается стабильно тяжелым - он в коме.

Коммунарский районный суд Запорожья избрал меру пресечения в виде 40 тысяч гривен залога мужчине, который сильно избил бойца «Азова».

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области, такое решение суд принял 24 июля.

В полиции добавляют, что 24 июля бойцы - побратимы потерпевшего, активисты «Национального корпуса», представители региональных средств массовой информации провели акцию протеста под стенами ГУ Нацполиции в Запорожской области.

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«Полиция и прокуратура Запорожской области поддерживает позицию общественности и будет подавать апелляцию, чтобы взять под стражу злоумышленника, который может представлять угрозу для других граждан», - говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что в настоящее время состояние здоровья пострадавшего остается стабильно тяжелым - он в коме.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Запорожье с травмами головы был госпитализирован 29-летний местный житель, боец "Азова". По данным полиции, возле продовольственного супермаркета он сделал замечание 29-летнему ранее судимому жителю Запорожья, пристававшему к девушкам. Возник конфликт, молодчик нанес бойцу удары по голове, после чего последний потерял сознание.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Полицейские задержали его и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Прокуратура ходатайствовала об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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