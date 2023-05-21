Пограничники выяснили, что с 2019 года мужчина отбывал наказание в исправительной колонии Харькова за кражу.

На Закарпатье вблизи границы с Румынией задержали россиянина, который находился в Украине незаконно. Выяснилось, что до января 2023 года мужчина отбывал наказание в исправительной колонии.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, россиянина задержали 19 мая пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда в рамках проведения спецоперации "Запад – 2023".

"Личность мужского пола наряд обнаружил на контрольном посту около полуночи, цели своего пребывания в пограничье объяснить тот не смог. Кроме справки об освобождении, выданной одним из учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, никаких документов 33-летний прибывший не имел. Оказалось, что правонарушитель родился в Санкт-Петербурге и имеет российское гражданство", – говорится в сообщении.

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Пограничники выяснили, что с 2019 года мужчина отбывал наказание в исправительной колонии Харькова за кражу.

"В том же 2019 году один из судов г. Харькова осудил россиянина еще и по ст. 391 УК "Злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний". Тогда по совокупности приговоров ему было назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы. В январе 2023 года, после отбывания наказания, мужчину освободили, однако судя по всему, покидать Украину он не спешил", – отметили в ГПСУ.

Пограничники составили на россиянина протокол о совершении им правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 203 УКоАП. Нарушителя передали сотрудникам Государственной миграционной службы.

Задержания на границе

В апреле пограничники задержали на Закарпатье 11 мужчин. Они пытались сбежать из Украины. Отмечается, что двоим из них помогал местный житель.

Ранее сообщалось, что во время патрулирования речного участка границы с Венгрией украинские пограничники разоблачили двух уклонистов. Мужчины пытались сбежать в соседнюю страну на лодке, но их догнали сотрудники ГПСУ.

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