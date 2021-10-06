В Наблюдательном совете "Укрэксимбанка" прокомментировали нападение на журналистов программы "Схемы", которое было совершено в кабинете Евгения Мецгера.

Заявление опубликовано на странице JSC Ukreximbank в Facebook.

"Наблюдательный совет банка обеспокоен и обеспокоен обвинениями против банка в препятствовании журналистской деятельности. Согласно существующим в Банке политикам, мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий Банка и путей решения ситуации", - говорится в заявлении.

Они отметили, что поддерживают независимость СМИ и будут способствовать внедрению политики медийной открытости банка "с соблюдением самых высоких этических стандартов".

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Как сообщал УНИАН, журналисты "Схем" заявили, что на них совершили нападение во время записи интервью с председателем правления Укрэксимбанка.

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис сообщила УНИАН, что по факту препятствования журналистской деятельности открыто уголовное производство.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что начато расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Сам председатель правления банка Евгений Мецгер обвинил журналистов в провокации и желании запятнать его репутацию.

Позже журналисты, на которых было совершено нападение, обнародовали полное видео инцидента.

Автор: Людмила Жерновская