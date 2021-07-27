Грабитель был вооружен пистолетом / фото ua.depositphotos.com
В Париже неизвестный на электросамокате вынес из ювелирной лавки два миллиона евро.
Об этом сообщает leParisien.
По данным следствия, вооруженный пистолетом грабитель около 17:10 подъехал на электросамокате к ювелирному магазину Chaumet. Угрожая оружием, он ворвался в помещение, забрал драгоценности, после чего скрылся.
Общая сумма похищенного составляет около двух миллионов евро.
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