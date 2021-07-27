Вооруженный пистолетом грабитель около 17:10 подъехал на электросамокате к ювелирному магазину Chaumet, забрал драгоценности, после чего скрылся.

В Париже неизвестный на электросамокате вынес из ювелирной лавки два миллиона евро.

Об этом сообщает leParisien.

По данным следствия, вооруженный пистолетом грабитель около 17:10 подъехал на электросамокате к ювелирному магазину Chaumet. Угрожая оружием, он ворвался в помещение, забрал драгоценности, после чего скрылся.

Общая сумма похищенного составляет около двух миллионов евро.

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Автор: Денис Прядко