Поезд Одесса – Киев может задержаться на четыре часа, предупредили в "Укрзализныце".

На Житомирщине из-за схода с рельсов 10 пустых грузовых вагонов несколько пассажирских поездов курсируют с опозданием и изменением маршрута.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Отмечается, что сход грузовых вагонов произошел сегодня, 27 октября, недалеко от поселка Чернорудка.

"Нарушены габариты двух путей. На место происшествия выехала комиссия АО "Укрзализныця", причины схода расследуются. Также дан приказ на выезд восстановительных поездов для ликвидации последствий аварии и восстановления путей", – говорится в сообщении.

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Из-за инцидента некоторые пассажирские поезда курсируют с опозданием.

В частности, поезд № 764 Одесса – Киев проследует измененным маршрутом через Шепетовку и Коростень, что обусловит его задержку ориентировочно на четыре часа.

В ведомстве добавили, что о возможных задержках других рейсов будут сообщать дополнительно.

Ранее стало известно, что в Черновицкой области через обвал грунта на маршруте поезда Черновцы – Чернигов был поврежден участок железнодорожного пути. Ремонт завершили через несколько дней после инцидента.

Автор: Светлана Макринская