Дети пошли порыбачить, однако из-за сильного дождя оказались посреди стихии.

В поселке Межгорье Закарпатской области на р. Рика трое детей оказались в ловушке посреди воды. Подразделение ГСЧС спасло детей и передало родителям.

Как сообщила в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины мальчики 10 и 11 лет пошли порыбачить, однако из-за сильного дождя вода в реке стала быстро прибывать. Дети оказались посреди бушующей стихии и не могли выбраться самостоятельно.

Ребята начали звать на помощь, поэтому их услышали местные жители и вызвали спасателей.

Накануне сообщалось, что В Белгород-Днестровском районе Одесской области погиб 4-летний мальчик, захлебнувшись во время купания в море.

ЧП произошло 10 августа на 53-м километре песчаной косы Черного моря.

Многодетная семья из Измаильского района области приехала на отдых. Установлено, что мальчик захлебнулся, когда купался с братом, сестрой и мамой, которая отвлеклась на мужа и двоих детей, оставшихся на берегу.

29-летняя женщина немедленно вытащила сына из воды, но признаков жизни он уже не подавал. Врачи "скорой", которых родители вызвали на место происшествия, констатировали смерть ребенка.

Автор: Дмитрий Захаров