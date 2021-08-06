На Закарпатье патрульные обнаружили водителя, перевозившего мотоцикл без регистрационных документов
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Закарпатья в Facebook, это случилось на дорожной станции "Нижние Ворота".
Около 2 часов ночи инспекторы остановили автомобиль Fiat за нарушение ПДД. В салоне находились водитель и пассажир.
Читайте такжеВ Харькове легковушка слетела с моста в реку (фото)
Во время проверки документов полицейские заметили, что оба мужчины ведут себя подозрительно и нервничают. Кроме того, водитель не мог объяснить, какой груз он перевозит в багажном отделении.
Инспекторы провели поверхностную проверку и обнаружили там мотоцикл. Водитель и пассажир не могли объяснить происхождение двухколесного транспортного средства и не имели никаких документов на него.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.