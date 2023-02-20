Причину и другие детали смертельной аварии устанавливают правоохранители.

В понедельник, 20 февраля 2023 года, в районе с. Нижние Ворота Мукачевского района произошло жуткое ДТП. На трассе Киев – Чоп микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком Renault.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области, в результате аварии погибли четыре человека, среди них – ребенок. Еще один мужчина получил политравмы.

"Сегодня в 11:58 в ГСЧС Закарпатья сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге международного значения Киев – Чоп. Там, по пока неустановленной причине, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком Renault. Для ликвидации последствий ДТП к месту было направлено дежурное отделение Государственного пожарно-спасательного поста с. Нижние Ворота", – говорится в сообщении.

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Спасатели помогли травмированному водителю грузовика выбраться из кабины и передали его под опеку медиков экстренной медицинской помощи. После этого чрезвычайники деблокировали тела погибших из микроавтобуса. Причину и другие детали смертельной аварии устанавливают правоохранители.

ДТП в Украине: последние новости

В Тернопольской области три человека погибли и еще трое получили ранения в результате ДТП с пассажирским автобусом. На момент аварии в автобусе находились 39 человек, в том числе ребенок.

12 февраля во Львовской области в результате ДТП погибли четверо людей. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Audi Q5", 28-летний житель Самборского района, не справился с управлением транспортным средством. Машина влетела в стену дома.

В конце января в Полтавской области пассажирский автобус врезался в фуру. Погибли три человека, 8 получили ранения.

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