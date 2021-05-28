На записи видно, что сначала девушка была в компании правоохранителей, а потом начала вырываться.

В Солотвине на Тячевщине (Закарпатская область) начальник следствия и следователь домогались на АЗС девушку.

О случае рассказал Иван Краевой у себя на странице в Facebook. Также он опубликовал видео с камер видеонаблюдения, датированное 7 мая.

По его словам, девушки в нетрезвом состоянии домогались начальник следствия Мартыныч Юрий и следователь Демьян.

На записи видно, что сначала девушка была в их компании, а потом начала вырываться. Мужчины повалили ее на землю.

Mukachevo.net обратилось за комментарием в главное управление Национальной полиции Закарпатья, где отметили, что видели это видео, и подтвердили участие правоохранителей.

Отмечается, что официально правоохранители на видео были в свободное от службы время. Личности всех причастных уже установлены, но претензий к этим мужчинам от потерпевшей стороны якобы нет. Сейчас назначено служебное расследование.

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Автор: Денис Прядко