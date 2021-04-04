По факту изнасилования девочки полиция открыла уголовное производство.

В Каменском Днепропетровской области отец изнасиловал 13-летнюю дочь, которая пришла к нему в гости.

Об этом сообщает Каменское районное управление полиции на своей странице в Facebook.

В субботу, 3 апреля, в полицию с заявлением обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила, что 31 марта, ее бывший муж совершил развратные действия в отношении 13-летней дочери, когда девушка находилась в гостях у отца.

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По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время назначен комплекс соответствующих судебно-медицинских экспертиз, с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Продолжается досудебное расследование.

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Автор: Денис Прядко