В Каменском Днепропетровской области отец изнасиловал 13-летнюю дочь, которая пришла к нему в гости.
Об этом сообщает Каменское районное управление полиции на своей странице в Facebook.
В субботу, 3 апреля, в полицию с заявлением обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила, что 31 марта, ее бывший муж совершил развратные действия в отношении 13-летней дочери, когда девушка находилась в гостях у отца.
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По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время назначен комплекс соответствующих судебно-медицинских экспертиз, с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Продолжается досудебное расследование.
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