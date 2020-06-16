На Закарпатье девушка пострадала от рук полицейской за то, что потревожила ее сон.

На Закарпатье девушка заявила, что ее избили в отделении полиции. При этом физические повреждения ей нанесла женщина-полицейская.

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Об этом рассказала сама пострадавшая, разместив видео в социальных сетях. Как говорится в записи, инцидент произошел в Межгорском отделении полиции в ночь на 14 июня.

Девушка по имени Валерия рассказала, что она с подругами отдыхала в пгт. Межгорье на аллее. К ним подошли молодые люди, начали оскорблять, вели себя агрессивно, использовали нецензурную лексику.

После чего девушки вызвали полицию, Валерию и одного из парней отвезли в участок для разбирательств. Там, по словам девушки, женщина-полицейская издевалась над ней, в то время как ее коллеги-мужчины просто наблюдали и ухмылялись.

"Она начала на меня наезжать, начала обзывать сиротой. "Я должна из-за тебя вставать, не высыпаться"... Она вскочила на меня, поцарапала меня, ударила по лицу, толкнула в стену, начала меня бить. Я держала ее руки, чтобы она меня не била. Но она начала меня пинать в живот", - рассказала Валерия и добавила, что после инцидента ей пришлось колоть успокоительные, так как у нее есть проблемы со здоровьем.

Валерия говорит, что снова обратилась в полицию, где с нее "сняли" побои. В Главном управлении полиции Закарпатской области сообщили, что начали служебное расследование по факту инцидента.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

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