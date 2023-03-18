Во время проверки документов аферу разоблачили.

На границе с Венгрией пограничники обнаружили 20-летнего молодого человека, который изображал из себя многодетного отца.

Как сообщают в пресс-службе ГПСУ, во время пересечения границы 20-летний житель Закарпатья предоставил для проверки три свидетельства о рождении детей. Однако после проверки документов выяснилось, что одно из свидетельств, согласно которому закарпатец якобы стал отцом еще в 15 лет, принадлежит ребенку его товарища, который, к тому же, является его полным тезкой.

"Следовательно, украинцу отказали в пересечении границы, а об обнаружении в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 357 УК Украины "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждения" пограничники направили сообщение в Нацполицию в Закарпатской области", - говорится в сообщении.

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Уклоняющиеся бегут за границу: последние новости

Что только не придумают уклоняться для того, чтобы сбежать за границу. Недавно в Одесской области четверо мужчин призывного возраста пытались уехать в Молдову. Жители Сумщины, Донетчины и города Кропивницкий планировали выехать из страны на такси.

В январе на границе с Венгрией задержали мужчину, который пытался сбежать из страны, изображая из себя женщину.

Ранее незаконно пересечь границу с Молдовой пытался житель Запорожской области. Однако мужчина упал в трехметровую ловушку, поэтому ему пришлось звать пограничников на помощь.

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